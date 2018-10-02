الحبس عامين لمتهم تحرّش بطفل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف (خليجي)، عامين، بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بالإكراه، وذلك بعد أن طلب منه لقاءه في مركز تجاري، بزعم مقابلة صديق ثالث، ثم طلب منه الصعود إلى مركبته، واصطحبه إلى منطقة الورقاء، ثم هدّده بالاعتداء، وتحرش به جنسياً، وطلب منه عدم إبلاغ أحد بما حدث، وإلا جعل أصدقاءه يعتدون عليه أيضاً.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم اتصل به وأخبره بأن هناك صديقاً يريد التعرف إليه، وحين وصل إلى مواقف مركز تجاري شهير في دبي، أبلغه بأن الصديق الثالث لن يأتي، ثم اصطحبه إلى منطقة غير مأهولة بالسكان، وكان يتحدث معه بعصبية وحدة، فانتابه الخوف، ثم طلب منه تدليك جسده ثم اعتدى عليه جنسياً.

وأضاف أن المتهم هدّده بأنه سيخبر أصدقاءه للاعتداء عليه إذا أبلغ أحداً بما حدث، فتظاهر الطفل بالموافقة وطلب توصيله إلى أقرب محطة مترو، فأوصله ثم أعطاه 120 درهماً، لكن شعر الطفل بالقهر والغضب فأخبر والدته بما حدث، وتم اصطحابه إلى مركز الشرطة المختص، التي ضبطت المتهم وتمت إحالته بمعرفة النيابة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه عامين.