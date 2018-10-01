6 أشهر حبساً وإبعاد لامرأة استدرجت رجلاً وسرقت منه 100 ألف درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

أدانت محكمة الجنايات في دبي امرأة إفريقية استدرجت خليجياً بصورة مغرية لامرأة أوروبية، وادعت استعدادها لتقديم خدمات تدليك «مساج» له ثم هاجمته برفقة امرأة أخرى حين وصل إلى العنوان الذي حددته له في شقة فندقية في منطقة البرشاء وهددته بسكين قبل أن تسرق منه 100 ألف درهم بالإكراه. وحكمت عليها بالحبس ستة أشهر والإبعاد.

فيما قضت المحكمة ببراءة امرأة أخرى ضبطت في الواقعة ذاتها لكن نفت تورطها في جريمة السرقة ولم تتوافر أدلة كافية لإدانتها، ووجهت النيابة العامة للمرأتين ارتكاب جناية احتجاز شخص دون وجه حق والتهديد بالقتل والسرقة بالإكراه.

وافادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المجني عليه شاهد إعلاناً لمساج على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عليه صورة امرأة جميلة، فتواصل مع الرقم الموجود في الإعلان، وتحدث مع امرأة اعتقد أنها صاحبة الصورة، فأرشدته إلى عنوان شقة فندقية في منطقة البرشاء.

وقال المجني عليه إنه توجه إلى العنوان حسب الموعد المحدد بينهما، وفور دخوله إلى الشقة قفزت امرأة عليه ممسكة بسكين، وكان برفقتها امرأة أخرى وهددته بالقتل إذا لم يعطها مبلغ 100 الف درهم، كان بحوزته، لافتاً إلى أنها سرقت المبلغ وغادرت المكان فتوجه على الفور إلى مركز الشرطة المختص وحرر بلاغاً بالواقعة.

وقبضت الشرطة على المرأتين في فندق على شارع الشيخ زايد، وقدمت المتهمة التي أدينت في القضية جواز سفر مزور إلى الشرطة وأعطت معلومات مضللة لكن تأكدت الشرطة من هويتها وأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسها ستة أشهر والإبعاد وبراءة امرأة أخرى قبض عليها في الواقعة ذاتها.