مندوب مبيعات يختلس آيس كريم بـ 111 ألف درهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، أمس قضية اختلاس ورشوة متهم فيها شخصين من جنسية آسيوية، حيث نسبت للمتهم الثاني والذي يعمل مندوباً للمبيعات في إحدى الشركات، اختلاس مثلجات "آيس كريم" من الشركة التي يعمل بها بمبلغ مائة وأحد عشر ألف درهم، وعرض مبلغ 5 ألاف درهم كرشوة على المتهم الأول لإخفاء الجريمة وعدم إبلاغ الشركة، فيما نسب للمتهم الأول قبول الرشوة.

وتفصيلاً واجهت المحكمة خلال الجلسة المتهمان بالتهم المنسوبة إليهما حيث أنكرا التهم جميعاً، وأكد المتهم الثاني من داخل محبسه، أنه يعمل في الشركة وكان لديه عهده من "الآيس" كريم" سلم منها للشركة ما قيمته 100 ألف درهم وتبقى عجز في المبالغ المقرر تسليمها بنحو 4 آلاف درهم فقط، وأنه طلب من المتهم الأول بشكل ودي التستر عليه وعدم إبلاغ الشركة بوجود عجز في العهدة لحين استكمالها، مشيراً إلى أن المتهم الأول ساعده من باب المجاملة الاجتماعية ولم يتقاضى أي أموال كما أنه لم يعرض عليه أي مبالغ مالية.

فيما نفى المتهم الأول قبوله أي رشوة مالية مطالباً بتكفيله على ذمة القضية لكونه محبوساً منذ 6 أشهر، وقررت هيئة حجز القضية للحكم في جلسة 17 أكتوبر المقبل

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