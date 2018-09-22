إصابة مواطن بتصادم بين مركبة وشاحنة مقطورة في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصيب مواطن عشريني بإصابات متوسطة في حادث تصادم بين مركبة «دفع رباعي» وشاحنة مقطورة «تنكر مياه» باتجاه مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور منطقة الظفرة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، المقدم سهيل صياح المزروعي، بأن التحقيقات الأولية عزت الحادث إلى انشغال السائق عن الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة.

ودعا المزروعي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بخط السير والسرعات المقررة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، موضحاً أن انشغال السائق بالرد على الهاتف، أوتصفح رسائل «واتس أب» أو مواقع التواصل الاجتماعي، يشتت انتباهه ويبعد نظره عن الطريق، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في منطقة الظفرة تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فبادرت الجهات المختصة في مديرية شرطة منطقة الظفرة، بتأمين الموقع، والعمل على ضمان انسيابية الحركة المرورية.