محاكمة 3 موظفين نشروا معلومات سرية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام ثلاثة أشخاص بنشر معلومات سرية تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للحكم إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من جهة محلية يفيد بوجود حساب على «تويتر» يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها الجهة المحلية، كما تضمن الحساب مجموعة من التغريدات التي تسيء لشخصيات يمثلون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، متهمة إياهم بالفساد والتلاعب.