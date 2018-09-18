وفاة شخصين في حادث حافلة انفجر أحد إطاراتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي رجل وامرأة، وأصيب خمسة آخرون بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، في حادث انحراف حافلة ركاب، صباح أمس، على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى دبي قبل نفق القرهود.

وقال مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً في الساعة 9:42 صباحاً، يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ راشد، وعلى الفور انتقلت الدوريات وفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن أن حافلة صغيرة كانت تقل سبعة أشخاص، إضافة إلى السائق، انحرفت عن الطريق نتيجة انفجار أحد إطاراتها، واصطدمت بحاجز إسمنتي وعمود إنارة، ما أسفر عن وفاة رجل وامرأة في مكان الحادث، وإصابة أربعة ركاب من النساء بإصابات بسيطة، ورجل بإصابة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد في دبي. وأشرف على نقل المصابين وإعادة تسيير حركة المرور في موقع الحادث كل من نائب مدير مركز المرقبات، العقيد عيسى أحمد سالم، والضابط المناوب، النقيب جاسم البلوشي، ورئيس قسم السجل المروري، الملازم أول عادل الهاشمي، والملازم خبير عبدالله البلوشي، من مجلس السير والمرور، إلى جانب مختصين من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، لإجراء اللازم على الطريق.

ووجّه غانم السائقين بضرورة الالتزام بسلامة المركبات، وفحصها بصورة دورية، وإصلاح الأعطال فيها، لاسيما في ما يخص الإطارات، نظراً إلى خطورة الحوادث الناجمة عن انفجار غير الصالح منها، وما ينتج عنه من تدهور وانحراف للمركبات.