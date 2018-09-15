محاكمة 6 شباب بتعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة ستة شباب أفارقة بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية وحيازة مخدر الكريستال، وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات (حشيش)، وشرب الخمر.

وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الشرطة من أحد الأشخاص يفيد بوجود شقة مهيأة لتعاطي المخدرات، وداهمت الشرطة الشقة وألقت القبض على المتهمين.

وواجهت المحكمة المتهمين الأول والثاني بتهمة شرب الخمر وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما واجهت المتهم الثالث بحيازة وتعاطي مؤثر عقلي (الحشيش والكريستال) وتسهيل حصول الشباب عليه، وأنكر المتهمون التهم، بينما أقر المتهم الرابع أنه يسكن مع بقية المتهمين واعترف بتهمة حيازة مؤثر عقلي (الكريستال) وتعاطيه المؤثرات العقلية دون أن يعلم أن الشقة مهيأة لتعاطي المخدرات، وأنكر تهمة توفير المؤثرات العقلية لبقية المتهمين.

كما واجهت المحكمة المتهم الخامس بتهم تعاطي المخدرات واستعمال السيارة وقيادتها تحت تأثير المخدرات، فأنكرها جميعها، وبسؤال المتهمة السادسة عن التهم المنسوبة إليها وسبب تواجدها في الشقة، قالت إنها لا تعلم أن الشقة مجهزة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأنها جاءت إلى الإمارات بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأول من أكتوبر المقبل لاستدعاء أفراد الشرطة الذين قاموا بضبط المتهمين لسماع أقوالهم، مع استمرار حبس المتهمين.