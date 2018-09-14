تداول فيديو لعامل ينقل «ذبائح» بطريقة غير آمنة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أمس، منشأة لبيع اللحوم، بعد تداول فيديو، صوره أحد المواطنين، يظهر عاملاً تابعاً للمنشأة وهو ينقل لحوماً بطريقة غير آمنة في مركبة خفيفة.

وقالت مديرة الإدارة، شيماء الطنيجي، إن قسم الرقابة البيطرية في البلدية تحرى عن الفيديو المتداول، فور تسلمه شكوى من صاحب الفيديو نفسه، للتأكد من صحة ما ورد فيه.

وأضافت أن القسم اتخذ الإجراءات اللازمة فوراً، وتم إغلاق المنشأة والتحفظ على الذبائح الموجودة في المحل، لافتة إلى جمع عينات من الذبائح المعروضة في المحل المخالف، وإرسالها إلى مختبر البلدية، للتأكد من سلامتها، فضلاً عن التحري عن المصدر المورد للحوم المضبوطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكدت الطنيجي أن الصحة العامة تمثل خطاً أحمر، لا يسمح بتجاوزه، وأن البلدية ستتخذ إجراءات حازمة تجاه كل من يتهاون في السلامة العامة بالمجتمع، مضيفة أن إدارة الصحة العامة على استعداد تامّ لتلقي أي ملاحظة حول سلوك أو تصرف من شأنه أن يمس الصحة العامة وسلامة المجتمع، مطالبة المستهلكين بالتعاون معها في مثل هذه الحالات، من خلال التواصل المباشر على الرقم 0561777667 للحد من أي تهاون من هذا النوع.