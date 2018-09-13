شرطة عجمان تضبط 70 متسولاً خلال الصيف

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

ألقت شرطة عجمان القبض على 70 متسولاً (40 رجلاً و30 امرأة) من جنسيات عربية وآسيوية، خلال أشهر الصيف الماضية حسب القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الذي أكد أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية نظمت حملات لمكافحة التسول.

وأوضح أن ضبط المتسولين يعد من ضمن أولويات الشرطة في عجمان، حيث تبادر القيادة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمكافحة التسول في الإمارة، لما لها من آثار سلبية من الإساءة للوجه الحضاري المشرق للدولة، وسلب لأموال الناس من غير وجه حق.

وأكد النعيمي أن التسول ظاهرة سلبية تؤثر في المظهر الحضاري للمجتمعات، إذ تنتشر تلك الظاهرة غالباً خلال المناسبات، مشيراً إلى أن المتسولين يستغلون عواطف أفراد المجتمع، ويقومون بممارسة هذه الظاهرة لمعرفتهم بأن مجتمع الإمارات مجتمع متراحم معطاء.

وأضاف أن شرطة عجمان مستمرة في مكافحة هذه الظاهرة غير الحضارية، لافتاً إلى أن بعض المتسولين يستغلون عطاء أفراد المجتمع، ويرتكبون جرائم. وأكد أن شرطة عجمان لم تتوانَ على مدى السنوات الماضية في تنظيم حملات لمكافحة التسول، وتم تنظيم الحملات هذا العام بهدف التكاتف مع جميع المواطنين والمقيمين والجهات المختلفة من المؤسسات في الإمارة للحد من المتسولين. وأفاد بأنه تم إعداد وتنظيم خطة لإنجاح عملية ضبط المتسولين من خلال تكثيف التواجد الأمني، والتثقيف التوعوي، ووضع برنامج للعمل يتضمن تكوين فريق تحرٍّ لرصد ومتابعة المتسولين، وتشديد الرقابة في المواقع التي يستهدفها المتسولون، مثل الأسواق التجارية والأحياء السكنية والمساجد ومواقع البنوك والمصارف.

ودعا النعيمي أفراد المجتمع إلى اليقظة والحذر من هؤلاء المتسولين، وعدم التعاطف معهم، وتقديم تبرعاتهم إلى الجمعيات الخيرية، التي تقوم بعمليات التوزيع العادل على الحالات الفقيرة والمحتاجة، مطالباً بسرعة الإبلاغ عن تلك الحالات لضبطها.