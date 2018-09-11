محاكمة متهم بتزوير مستند رسمي لتوصيل المياه والكهرباء

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، في قضية متهم فيها مندوب مكتب استشارات هندسية (27 سنة ــ من جنسية دولة عربية)، بالتزوير في صورة محرر رسمي منسوب صدوره إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، من أجل إتمام عملية توصيل الخدمة لإحدى المنشآت. وأفاد موظف في الهيئة، بأنه لاحظ في مخطط توصيل المياه، الذي قدمه المتهم إلى إحدى الموظفات في الهيئة لاعتماده، تغير لون الختم الخاص بالهيئة من الأزرق إلى الأسود، فأوقف المعاملة، وقدم بلاغاً ضد المتهم أمام الجهات المعنية. وقال دفاع المتهم، شفيق مغاوري، خلال مرافعته أمام المحكمة، أمس، إن المتهم لم يقصد ارتكاب جريمة التزوير، لأن الظروف اضطرته إلى القيام بذلك، بعدما فقد المعاملة المعتمدة والمحرر الرسمي لمخطط توصيل الماء، دافعاً بانتفاء القصد الجنائي من التزوير، لأن الجريمة تتطلب الغشّ والإضرار، وهذان الأمران لم يتحققا في عملية التزوير، لأنه تم العثور على الأوراق الرسمية وتقديمها واعتمادها من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وأن النتيجة كانت تنفيذ إجراءات المعاملة من قبل الهيئة لمصلحة الشركة التي يعمل فيها المتهم. وأوضح أن عملية التزوير التي قام بها موكله مفضوحة، لأنه لم يخطط للتزوير، ولم يكن لديه الإصرار على تزوير المعاملة، إنما تمريرها، كونه فقد الأوراق الرسمية.

فيما حددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.