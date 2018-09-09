«مدني أبوظبي»: 6 إجراءات للحد من حرائق المدارس

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، مديري المدارس الحكومية والخاصة إلى الالتزام بستة إجراءات احترازية للوقاية من الحرائق، هي: الحرص المستمر على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة العامة، والتأكد من صلاحية معدات إطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء، وتعزيزها ببرامج توعية يقدمها عناصر الدفاع المدني ويحضرها الطلبة لمعرفة إجراءات الأمن والسلامة العامة والوقاية من الحرائق، وتطبيق تمارين إخلاء وهمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعريف الطلبة بالمسارات التي ينبغي اتباعها ونقاط التجمع في حالة حدوث حريق، فضلاً عن تدريب كوادر إدارية من المدارس على كيفية التصرف الصحيح والسليم عند حالات الطوارئ.

وزار فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني، أخيراً، عدداً من مدارس أبوظبي للاطلاع على إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وتعزيز برامج التوعية والإرشاد بين الطلبة، لضمان سلامتهم، وتعميق مفهوم الحماية المدنية، والحد من أخطار الحرائق في المدارس.

وكثفت الإدارة الحملات الإعلامية التوعوية التثقيفية والدورات التدريبية للطلبة والهيئات التدريسية والعاملين في المدارس على أعمال الدفاع المدني والثقافة الوقائية في مدارس الإمارة.

وشهدت إحدى المدارس في الدولة، أخيراً، حريقاً نتج عن إضرام أحد طلبتها النار في المسرح، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين صفوف الطلبة والعاملين، قبل مسارعة إدارة المدرسة والمعلمين إلى إخماد الحريق.