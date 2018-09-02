آسيوي يحاول الانتحار من فوق برج اتصالات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت شرطة أبوظبي في إقناع آسيوي في العقد الثاني من العمر، بالعدول عن الانتحار من فوق برج اتصالات على طريق حميم في أبوظبي، بعد مفاوضات استمرت لفترة قصيرة بعدها رضخ لمنطق الفريق في أهمية الحفاظ على حياته.

وقال مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد مسلم محمد العامري، إن الشخص اعتلى البرج مهدداً بإلقاء نفسه بسبب مشكلات وجد صعوبات في حلها، حسب إفادته للشرطة التي اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامته. وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً، يوم الخميس الماضي، يفيد بمحاولة شخص الانتحار، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمت الاستعانة بفرق «الدفاع المدني».