انتهاء قضية «أبراج كابيتال» بتسوية ودية

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

توصل أطراف قضية شيك «أبراج كابيتال» إلى تسوية ودية خارج إطار التقاضي، وسيتم تقديم طلب رسمي إلى محكمة الشارقة الجزائية الأولى والنيابة العامة لسحب القضية، وكانت محكمة الشارقة تنظر قضية شيك مرتجع بقيمة 217 مليون دولار بحق مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، الموجود حالياً في المملكة المتحدة، والعضو المنتدب في المجموعة.

وقال المحامي حبيب الملا، إن المحكمة لم تصدر حكماً بالسجن، كما تداوله البعض، وأنه تم التوصل إلى الحل بصورة ودية قبل إصدار الحكم من قبل المحكمة، مؤكداً أنه لا يوجد أي قضية مرفوعة على شيك ثالث، مؤكداً انتهاء الخلاف التجاري باتفاق ودي.

وكانت محكمة الشارقة الجزائية قضت في قضية الشيك الأول بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، بانقضاء الدعوى، بعد تنازل المدعي عن القضية، وصرّح محامي المتهمين في وقت سابق بأن المدعي بالحق قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، موزعاً بواقع 200 مليون لأبراج كابيتال، و100 مليون دولار للمتهم الأول، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.