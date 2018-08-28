انتهاء قضية شيكات «أبراج» بعد تنازل المدعي‎ عنها

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

توصل الاطراف في قضية شيك مرتجع بقيمة 217 مليون دولار كان قد رفع بحق "ع ن" مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م. ر) العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال» الى تسوية ودية خارج اطار التقاضي حيث سيتم تقديم طلب رسمي الى محكمة الشارقة الجزائية الاولى والنيابة العامة لسحب القضية ,..

وقال المحامي "ح ل" إن المحكمة لم تصدر حكما بالسجن كما تم تداوله، وأنه تم التوصل إلى الحل بصورة ودية قبل اصدار الحكم من قبل المحكمة مؤكدا أنه لا يوجد اي قضية مرفوعة على الشيك الثالث، معبراً سعادتهم بالتوصل إلى اتفاق ودي "مهني" في خلاف تجاري مع "ج" وهو مساهم مؤسس في شركة أبراج .

وكانت محكمة الشارقة الجزائية قد قضت في قضية الشيك الاول بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، بانقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي عن القضية، وصرح محامي المتهمين في وقت سابق إن المدعي بالحق قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول.

وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.