«عمليات شرطة رأس الخيمة» تتعامل مع 6762 بلاغاً خلال العيد

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، بأن غرفة العمليات تلقت 6762 بلاغاً من الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وصُنفت هذه البلاغات حسب أهميتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ، ومد يد العون والمساعدة لمن يطلب المساعدة من أفراد الجمهور في زمن قياسي، وتم التعامل مع البلاغات كافة وتحويلها فوراً إلى الجهات ذات الاختصاص حسب نوع كل بلاغ.

وأكد أن غرفة العمليات وكل العاملين فيها يحرصون على تقديم أفضل الخدمات وأجودها إلى أفراد الجمهور، بالرد على المكالمات والبلاغات الواردة، والاستجابة السريعة لها وتحويل البلاغ فوراً إلى الجهات المختصة، مثمناً المهام التي تؤديها غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، المجهزة وفق أحدث النظم العالمية وعلى أهبة الاستعدادات لتلبية جميع نداءات الجمهور، بالرد على جميع المكالمات الواردة بسرعة قصوى، وتحريك الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المختصة، كل حسب اختصاصه فور ورود البلاغات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تسعى إلى تمتين التواصل مع الجمهور بما يعزز شعورهم بالأمن والأمان تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة إلى الجمهور، مشيداً بالكوادر العاملة في غرفة العمليات المركزية، المؤهلة وذات الكفاءة العالية في تلقي البلاغات على اختلاف تصنيفاتها على مدار الساعة، داعياً أفراد الجمهور إلى عدم التردد والإسراع في طلب المساعدة التي تقع ضمن اختصاص شرطة رأس الخيمة.