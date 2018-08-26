حريق بمحل تجاري في بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شب حريق في أحد المحال التجارية بمدينة بني ياس، لكن فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي أخمدته ومنعت انتشاره إلى المحال المجاورة.

ودعا مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العميد محمد معيوف الكتبي، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، موضحاً أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً بنشوب حريق الليلة الماضية في بني ياس، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـدني والتدخل السريع من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي على أهمية توافر وصيانة طفايات الحريق في المنازل والمحال التجارية والسيارات، وقالت في وصفها لأهمية معدات إطفاء الحرائق: «عندك دوم.. وحاجتها يوم».