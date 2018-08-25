"الدفاع المدني" يخمد حريقاً بمحل تجاري في بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي في اخماد حريق كان قد شب في أحد المحال التجارية بمدينة بني ياس، ومنع انتشاره إلى المحال المجاورة.

ودعا مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العميد محمد معيوف الكتبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلام، موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بنشوب حريق الليلة الماضية ، في بني ياس بابوظبي،وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـدني والتدخل السريع من مناطق الاختصاص ، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

فيما أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي على أهمية توفر وصيانة طفايات الحريق في المنازل والمحال التجارية والسيارات.

وقالت في وصفها لأهمية معدات إطفاء الحرائق: "عندك دوم ..وحاجتها يوم".