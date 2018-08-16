إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اصيب 7 اشخاص من عائلة خليجية ،في حادث مروري ، بعد جسر الوثبة باتجاه الداخل بأبوظبي.

ونتج عن الحادث اصابة السائق والركاب بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة ،و طفلة بعمر سنتين صنفت اصابتها بالبليغة .

وأفاد نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي المقدم الدكتور عبدالله يوسف السويدي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى قيام مركبة "بيك اب " 3 طن بالانحراف على مركبة العائلة المتضررة وهي تسير في المسار الاوسط مما أدى إلى محاولة تجنب قائد المركبة لها وإصطدامها بالحواجز الحديدية.

ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلو الطريق اثناء تغيير المسار، وعدم الانشغال أثناء القيادة ،واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع ،وتخطيطه ،ونقل المصابين إلى مستشفى المفرق.