بالفيديو.. شرطة عجمان تحبط تهريب مخدرات بقيمة 25 مليون درهم

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة عجمان وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من إحباط تهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية (2.500.000) من أقراص الكبتاغون المخدرة على مرحلتين بقيمة (25.000.000) مليون درهم، والقبض على ثلاث أشخاص من جنسية دولة عربية أثناء قيامهم بتهريب المخدرات في عملية احترافية فريدة من نوعها أطلقت عليها اسم "طواحين المخدرات".

وأعلن قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة عجمان عن تفاصيل العملية التي أطلق عليه اسم "طواحين المخدرات"، بأنه تم ورود بلاغ من دولة مجاورة بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات إلى الدولة تم إخفاؤها بطريقة فنية واحترافية في (40) مكينة تستخدم لطحن الأعلاف ومولد كهربائي، سيتم إعادة تصديرها لدولة مجاورة أخرى، من إحدى المنافذ والموانئ في الدولة، متجهة لإمارة عجمان.

وقال قائد عام شرطة عجمان إنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق متخصص من إدارة المخدرات والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضبط الكميات وأفراد العصابة المهربين، فضلاً عن التعاون مع جمارك دبي في عملية الرصد والمتابعة، مشيراً إلى أنه خلال شهرين تم البحث والتحري عن هذه الشبكة المعنية بتهريب المخدرات، بالتنسيق مع السلطات في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المعنية في الإمارات، ورصد هذه الشحنة وتتبعها، لمعرفة من سيقوم بتخليص معاملتها، لافتاً أنه اتضح بعد التحريات بأن العصابة ستدخل الشحنة على دفعتين مما دفع الشرطة ومكافحة المخدرات في التأني والتمهل في عملية الضبط، لضبط الشحنة كاملة.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان النعيمي أنه تم معرفة الأشخاص منذ اللحظة الأولى بعد زيارتهم وتفقدهم للشحنة، وكانوا يتخذون الحيطة والحذر دائماً، مشيراً بأن الشرطة جعلتهم مطمئنين حيال الشحنة لضبطهم متلبسين، وبعد استلامهم للشحنة الأولى والثانية ونقلها إلى منطقة الجرف الصناعية بإمارة عجمان، تم مداهمة المكان الذي خزنت فيه الشحنة، وضبط أحد أفراد العصابة وهو يعمل على استخراج المخدرات من داخل المكائن، وضبط الشخصين المتبقيان في مقر عملهم داخل الدولة.

وأكد أن عملية المراقبة كانت مستمرة على مدى الشهرين، وعندما حانت ساعة الصفر وبدأوا بتفريغ البضاعة تم تنفيذ المداهمة بالاستعانة بوحدات مساندة منها قسم المهام الخاصة ووحدة الكلاب البوليسية، وتم القبض على العصابة المكونة من 3 أشخاص ومصادرة كامل الكمية، وإحالتهم للنيابة لإكمال الإجراءات القانونية.