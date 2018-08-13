وفاة آسيوي بحادث تصادم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي سائق حافلة من الجنسية الآسيوية في حادث تصادم وقع بين مركبته ومقطورة شاحنة بمصفح الصناعية في أبوظبي.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، المقدم الدكتور عبدالله يوسف السويدي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى اصطدام مقدمة الحافلة بالشاحنة التي كانت متوقفة وقوفاً نهائياً في الطريق.

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة عدم الانشغال أثناء القيادة وعدم الوقوف في وسط الطريق دون مبرر، واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ. وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين موقعه وضمان انسيابية الحركة المرورية.