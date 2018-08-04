7 نزلاء يُشهرون إسلامهم في سجون دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أشهر سبعة نزلاء، رجل وست نساء، في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إسلامهم، بحضور كل من المعنيين من إدارة السجن المركزي وإدارة تعليم وتدريب النزلاء، وذلك على يد الواعظ المعتمد في محاكم دبي الشرعية، سعود أحمد عبدالعزيز، الذي لقّنهم الشهادتين، مهدياً إياهم كتيّبات دينية ومصاحف بلغات عدة. وكان النزلاء السبعة أبدوا رغبتهم في دخول الدين الإسلامي، بعد ما وجدوه من معاملة طيبة وتعامل راقٍ من الموظفين في إدارة السجون، مؤكدين أن شرطة دبي تدأب على توجيه النزلاء من الجنسين وإصلاحهم ومدهم بكل أوجه المساندة، ليعودوا أفراداً فاعلين وإيجابيين مرة أخرى.

وأوضح النزلاء اطلاعهم على كتيبات تبيّن لكل منهم بلغته الأم سماحة الدين الإسلامي، مؤكدين أن دخولهم للإسلام لم يأتِ إلا بعد قناعة تامة واطلاع دؤوب على إنسانية هذا الدين الحنيف، وما يدعو إليه من طيب الأخلاق والمعاملات.