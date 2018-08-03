مسافر يكشف لصوص حقائب في المطار

المصدر: محمد فودة - دبي

أسهم مسافر في كشف عمليات سرقة ينفذها ثلاثة عمال نظافة تابعين لشركة معنية بتنظيف الطائرات، وتحميل وتنزيل الحقائب بالمبنى رقم 1 في مطار دبي، إذ فقد المسافر هاتفه المتحرك من طراز «آيفون 7»، فاستخدم تقنية «آي كلاود»، التي تتيح تعقب هاتفه في أي مكان، وتصوير المحيط الذي يوجد فيه، وحين فعل ذلك، تأكد أن الهاتف موجود في مطار دبي، فتواصل مع شقيقه الذي أبلغ الشرطة.

وقال شقيق المجني عليه في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي، إن شقيقه غادر من مطار دبي متجهاً إلى مصر لقضاء إجازته، وعند صوله إلى بلاده فوجئ بقفل حقيبته مكسوراً، وتمت سرقة هاتفه من طراز «آيفون 7» من داخل الحقيبة، فاستخدم تقنية آي كلاود، التي تربط هاتفه بالحاسب الآلي الخاص، وصوّر المحيط الذي يوجد فيه الهاتف، واكتشف أنه داخل مطار دبي، فاتصل بشقيقه الذي أبلغ الشرطة.

وبناء على البلاغ استطاعت شرطة دبي التوصل إلى المشتبه فيهم، وهم ثلاثة عمال آسيويين تراوح أعمارهم بين 19 و27 عاماً، واعترفوا لدى الشرطة وفي تحقيقات النيابة بالتهمة المسندة إليهم، وأفادوا بأنهم اتفقوا في ما بينهم على فتح حقائب المسافرين وسرقة كل ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، ومنها الهاتف الذي سُرق من صاحب البلاغ.