وفاة 3 أشخاص وإصابة 44 بتصادم حافلة ومركبتين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 44 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة ومركبتين عند جسر الشوامخ الكبير في أبوظبي.

وأوضح مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى الانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات والانشغال بغير الطريق، باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فانتقلت إلى الموقع دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والمستشفى الميداني لشرطة أبوظبي، التي أسعفت المصابين ونقلتهم إلى مستشفيي الرحبة والمفرق.

وحث العميد الظاهري، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة، وعدم الانشغال عن الطريق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والحذر الشديد أثناء تغيير المسار وتجنب الانحراف المفاجئ، داعياً إلى عدم الوقوف في وسط أو على كتف الطريق اليسرى عند وقوع الحوادث.