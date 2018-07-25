تحرير 1653 مخالفة تهريب للركاب في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأن الهيئة تسعى إلى توفير الرحلة الآمنة لجميع الركاب والقضاء على مخالفات تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات، حيث قامت إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة بقسم المخالفات، بتنظيم 5 حملات خلال النصف الأول من العام الجاري، غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى ، وذلك من خلال 21 مراقب ميداني تابعين للهيئة وحاصلين على صفة الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 1653 مخالفة بحق المخالفين.

وتابع: الهيئة تقوم بتكثيف الحملات في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة مثل مساكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة والمناطق الصناعية ومنطقة السوق في مدينة الذيد، ونوه الجروان بضرورة التعاون مع الهيئة لضبط المخالفين لخطرهم على حياة الركاب وممتلكاتهم ، وقد اتخذت الهيئة القوانين الرادعة تجاه كل من يقوم بهذه الممارسة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5 آلاف درهم ، وتصل إلى 10 آلاف درهم في حال التكرار، في حين تبلغ المخالفة الغيابية 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية المعتمدة في الدولة حتى تتم عملية السداد.

وأضاف القاسمي : بشأن رقابة جودة الخدمات والتي تشمل مركبات الأجرة وحافلات المواصلات العامة وحافلات النقل بين المدن و استمراراً لضبط الخدمة وتوفيرها في أفضل صورة فإن قسم رقابة الجودة نظم 8 حملات في مختلف مناطق مدينة الشارقة ، أسفرت عن تحرير 4204 مخالفة بزيادة بلغت 18.6% ، وذلك من خلال 20 مراقب ميداني يتضمن عملهم الإشراف على وفرة مركبات الأجرة والخدمة المقدمة ، خاصة في مطار الشارقة والمستشفيات والمراكز التجارية ، وأماكن الفعاليات المختلفة التي تقام في مدينة الشارقة ، كما يتم التركيز أيضاً على المناطق الحيوية والهامة و أماكن التجمعات السكانية مثل : الرولة ، الخالدية ، النهدة ، مطار الشارقة الدولي، محطات المواصلات العامة والنقل بين المدن، ميدان ناشونال، امناطق الصناعية ، المراكز التجارية والمستشفيات. و أشار القاسمي أنه حرصاً من الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل ، فقد تم اطلاق خدمة ذكية لتحرير المخالفات المتعلقة بقسم جودة الخدمات، حيث يتم اشعار السائق برسالة نصية قصيرة على هاتفة تفيد بتحرير مخالفة له.

وأعلن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي عن نتائج عمليات التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 لوسائل النقل الجماعي المختلفة في إمارة الشارقة، والتي تشمل حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل بين المدن بالإضافة إلى مركبات الأجرة على تنوعها، حيث استخدم 24 مليون و800 ألف راكب أسطول النقل الجماعي للهيئة خلال تلك الفترة.

وبين الشيخ صقر بن سلطان القاسمي أنه تم إنجاز 3583 تصريح مؤقت لمركبة جديدة و 3728 تصريح مؤقت لسائق، وإضافة 1075 عقد فرعي، كما تم إصدار 4 رخص لمزاولة النشاط خلال النصف الأول من العام 2018، بالإضافة إلى إصدار تصاريح النقل البري الدولي للركاب بالحافلات وأيضاً تصاريح نقل الركاب بالمركبات الفارهة "تحت الطلب" وإصدار تراخيص لتأجير الحافلات ، وقد تم زيادة عدد الشركات المسجلة بنظام " تصاريح " إلى 88 شركة تدير 2051 مركبة.

وقال إن مركز الاتصال تلقى 280 ألف مكالمة ، وقد شملت المكالمات 175 ألف و 690 مكالمة حجز لمركبات الأجرة، تضمنت 160 ألف و998 مكالمة لحجز مركبة عامة ، 11,533 ألف مكالمة لحجز المركبة العائلية ، أما المركبات النسائية فقد تلقت الهيئة 1,404 مكالمة لحجزها، فضلاً عن 1755 مكالمة لحجز مركبات ذوي الإعاقة ، في حين استقبل المركز 57 ألف استفسار، 3936 بلاغ مفقودات، كما تلقت الهيئة أيضاً 91 مقترحاً عبر المركز،كما بلغت الحجوزات المسبقة 17 ألف 247 و حجز مسبق.