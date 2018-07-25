هاتف مسروق يقود آسيوياً إلى المحكمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بحيازة ممتلكات متحصلة من جريمة سرقة، حيث قام المتهم بشراء هاتف مسروق دون أي مستندات تثبت حمايته من جريمة السرقة.

وتعود تفاصيل القضية عندما اشترى المتهم هاتفاً مسروقاً بـ300 درهم دون أي فاتورة من شخص غادر الدولة، وكانت المحكمة حكمت عليه غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة 5000 درهم، وبعد إلقاء القبض عليه طالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه لأنه لم يكن يعرف أن الهاتف مسروق. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه بحيازة الهاتف المحصل من جريمة السرقة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر، واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه.