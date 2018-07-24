«استئناف دبي» تؤيد حبس متهمين بحرق جثة صديقهم

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات بالحبس عاماً على خمسة متهمين، أدينوا بإحراق جثة صديقهم الذي خرج السجن في قضية تعاطي مخدرات، وتوفي برفقتهم، نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وذلك بإضرام النار في مركبة كان بداخلها، وامتدت النيران إلى ثلاث مركبات أخرى.

كما أيدت المحكمة حكماً بإبعاد ثلاثة من المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم، وتراوح أعمار المتهمين في القضية بين 18 و23 عاماً، فيما بلغ عمر الشاب المتوفى 19 عاماً.

وقال والد المتوفى في تحقيقات النيابة إن ابنه كان مسجوناً في قضية تعاطي مؤثرات عقلية، وخرج في شهر نوفمبر الماضي، وبمجرد وصوله إلى المنزل، خرج بسيارة والدته، وحصل منه على مبلغ مالي، ثم اتصل به من الخارج، وطلب منه تحويل رصيد إلى هاتفه سريعاً، ثم أغلق الهاتف، واختفى كلياً حتى تاريخ 13 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أن أم المتوفى تلقت اتصالاً من مركز شرطة المرقبات، لإبلاغها بأنه تم العثور على سيارتها محترقة، وبداخلها جثة، فتوجه الأب إلى مركز شرطة المرقبات، وعلم أن الجثة تعود لابنه.

وأقر المتهم الأول، في التحقيقات، بأنه خرج مع المجني عليه من السجن، وفي اليوم التالي تلقى اتصالاً منه يسأله عما إذا كان بحوزته مخدرات، ثم التقى كلاهما بالمتهم الثاني، وجاء متهم آخر، فأخرج لفافة تحوي مخدر الهيروين، وحقن نفسه.

وتابع بعد نحو دقيقة فقد الوعي، فحاولوا إنعاشه بحقنة أسيد، فاستعاد تنفسه، ثم غادر أحدهم، وطلب من المتهم الأول التوجه به إلى أقرب مستشفى، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، وقاد مركبة المجني عليه إلى منطقة الحمرية، وترك المركبة في منطقة رملية بالحمرية وبداخلها الشاب، وأبقى المركبة في حالة تشغيل، وكذلك تكييف الهواء.

وأضاف المتهم الأول أنه عاد بعد يومين إلى مكان المركبة، ليكتشف وفاة الشاب بداخلها، فاتصل بالمتهم الثاني، وفكرا في حل لطمس آثار الجريمة، ثم توجها إلى السيارة فأحرقاها وبها الجثة.

