شرطة الشارقة تحذر من التعامل مع شركات الثراء السريع

المصدر: سلامة الكتبي-الشارقة

حذر قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أفراد المجتمع من التعامل مع شركات الثراء السريع، كونهم سيصبحون عرضة للمطالبات المالية والقروض المترتبة عليها، مشددا على ضرورة اتباع منهج الوقاية خير من العلاج قبل التعامل مع هذه الشركات.

وقال عبر برنامج «الخط المباشر» عبر إذاعة الشارقة": من يتعاملون مع هذه الشركات سيعانون من تبعات اجتماعية ووظيفية وأسرية".

وشدد على ضرورة التوجه للجهات المعنية قبل التعامل مع هذه الشركات للتحقق من قانونية نشاطها واستمراريتها، لا سيما أن انتشارها على مستوى واسع وطريقة تعاملاتها يلغي منطقية الأرباح التي تقدمها، موضحا أن من يتعرضون لحالات النصب من هذه الشركات هم فئة البسطاء الراغبين في الربح والثراء السريع.

وحول الشركات التي تزاول نشاطا تجاريا إلكترونيا عبر تحميل تطبيق وتداول أسهم وعملات إلكترونية، قال الزري هذه الشركات تمنح أرباحا لمن يجلبون عملاء جدد لتوسع رقعة نشاطها، وفي ذات الوقت تطلب من المتعاملين معها الكشف عن بياناتهم الشخصية التي تستخدم ضدهم لاحقا بطرق سلبية.

وأكد أن شرطة الشارقة تعمل على نشر رسائل توعية بين أفراد المجتمع بعدم التعامل مع شركات الربح المالي السريع التي تشجع المتعاملين معها على الاستمرارية عبر منحهم أرباح لمرة أو مرتين إلا أنها في نهاية المطاف ستغرر بهم وسيجدون أنفسهم مطالبين بالتزامات مالية كبيرة للبنوك.