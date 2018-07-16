انقضاء الدعوى في قضية شيكات «أبراج» لتنازل المدعي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قضت محكمة الشارقة الجزائية الأولى، في قضية شيكات «أبراج» المتهم فيها (ع. ن) مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م.ر) العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال»، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، بانقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي عن القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج دولة الإمارات، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لمصلحة (ح.ج) وهو مساهم مؤسس في شركة «أبراج». وكان محامي المتهمين صرح بأن المدعي بالحق قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار موزعاً بواقع 200 مليون دولار لأبراج كابيتال، و100 مليون للمتهم الأول. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.