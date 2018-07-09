إصابة 7 أشخاص بتدهور مركبة في الشارقة

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

أصيب سبعة أشخاص (من جنسيات دول عربية وآسيوية) بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة في حادث تدهور سيارات نقل كانت تقلّهم على شارع قطاة - نزوى، بالشارقة، أمس، وتم نقلهم إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج.

وذكر مصدر في مستشفى الذيد، أنه تم إحضار المصابين بعد الحادث مباشرة بواسطة سيارات الإسعاف الوطني، وتولى الفريق الطبي إجراء الفحوص والعلاجات الطبية اللازمة لهم، وتبين إصابة أحدهم بإصابة بليغة أجريت له العمليات اللازمة، بينما كانت إصابات الآخرين متوسطة، وتمثلت في كسور وجروح عدة، وعليه تم إدخالهم إلى القسم المختص بالمستشفى لتلقّي العلاج.