شراكة بين «الإمارات الخيرية» و«جلفار» لتعزيز العمل الإنساني

وقّعت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة اتفاقية شراكة مع شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، بهدف تعميق التعاون في مجالات الدعم المجتمعي والرعاية الصحية، والإسهام في تمكين الفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة جلفار بإمارة رأس الخيمة، بحضور الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، عبدالله سعيد الطنيجي، والرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، باسل زيادة، حيث تم تأكيد التزام الطرفين بتوحيد الجهود، وبناء جسور التعاون المستدام لخدمة المجتمع.