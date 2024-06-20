«دبي للثقافة» و«شرطة دبي».. تعاون لحماية الأصول التراثية

وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مشروع تفعيل «شرطة العسس» في جميع الأحياء التراثية والتاريخية التابعة للهيئة، وتنسيق الجهود بين الطرفين، لضمان تأمين هذه الأصول، ومنح زوارها تجارب ثقافية استثنائية عبر ما تشهده من مبادرات وفعاليات مبتكرة، تهدف إلى التعريف بتاريخ دبي، وترسيخ القيم، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع.

وتعكس المذكرة حرص «دبي للثقافة» والقيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق مبادئ حكومة دبي المتعلقة بتفعيل التواصل بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المختلفة، بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة وطموحاتها، إلى جانب تكامل جهودهما الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة في المجتمع، من خلال نشر عناصر شرطة العسس في أحياء دبي التراثية، ومن بينها حي الشندغة التاريخي وقرية حتا التراثية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي: «تسعى القيادة العامة لشرطة دبي دائماً إلى تعزيز التواصل البنّاء، وتحقيق التوجهات الحكومية الداعية إلى العمل التكاملي الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات، وضمان تحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة في جميع الجوانب بما فيها القيم والهوية الوطنية والإرث الثقافي، ويأتي هذا التعاون ترجمة لهذه التطلعات، ودعماً للجهود التي تقوم بها الإمارة في مجال المبادرات والفعاليات الإبداعية والابتكارية التي تُعرّف المجتمع والزوار بإرث دبي الثقافي».

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق، إلى حرص الهيئة على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، ما يدعم جهود الهيئة في إدارة الأماكن التراثية والتاريخية، وإبراز ملامح التراث المحلي وحفظه وتوسيع حضوره على الساحة العالمية. وقالت: «تُعدُّ المواقع التراثية والتاريخية معالم مهمة تبرز هويتنا الوطنية وتراثنا وأصالتنا، وهي شاهدة على نمو إمارة دبي وتطورها على مدى عقود طويلة، حيث تُبرز شراكتنا مع القيادة العامة لشرطة دبي، أهمية شرطة العسس التي تمثل تقليداً حياً في الإمارة يعود لأكثر من نصف قرن، ما يسهم في توفير تجربة ثقافية مميزة للزوار والسياح، ويثري الفعاليات الوطنية التي تستضيفها مرافق وأصول الهيئة».

اللواء عبدالله علي الغيثي:

. القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز التواصل البنّاء وتحقيق التوجهات الحكومية الداعية إلى العمل التكاملي.

منى فيصل القرق:

. المواقع التراثية والتاريخية معالم مهمة تبرز هويتنا الوطنية وتراثنا وأصالتنا، وهي شاهدة على نمو إمارة دبي وتطورها على مدى عقود طويلة.