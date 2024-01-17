جواهر القاسمي تزور مستشفى «أهل مصر»

التقت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، خلال زيارتها الحالية لمصر، ممثلي عدد من المؤسسات التعليمية والصحية والتنموية التي تعمل مع «مؤسسة القلب الكبير»، وبحثت مع إداراتها والعاملين فيها الخطط المستقبلية اللازمة لتطويرها وتعزيز كفاءتها في خدمة أبناء المجتمع المصري، في تأكيد على المكانة المميزة التي تحتلها مصر في مشهد النهضة العربية وثقافتها.

وأكّدت سموّ الشيخة جواهر القاسمي، خلال لقاءاتها وفود وممثلي المؤسسات المصرية، أن «مصر هي القلب النابض للعروبة وحضارتها، وأن شعب مصر مدرسة في الكرم والعطاء والأخوة، ويشهد لمصر عبر التاريخ وقفاتها الدائمة إلى جانب أشقائها في كل بلد عربي، ومشروعات (مؤسسة القلب الكبير) في مصر ثمرة من ثمار التعاضد الإماراتي - المصري».

وشملت زيارة سموّها مستشفى «أهل مصر للحروق»، الذي من المقرر افتتاحه في فبراير المقبل. والتقت مؤسس ورئيس مجلس أمناء «مؤسسة أهل مصر للتنمية»، الدكتورة هبة السويدي، وتجوّلت برفقتها في أقسام ومرافق المستشفى. وتفقدت «وحدة الشيخة جواهر القاسمي للرنين المغناطيسي»، التي شيّدت بالكامل بتمويل من «مؤسسة القلب الكبير»، والتي بلغت كلفتها 272 ألف دولار (999 ألف درهم).

وقالت سموّها أمام الكادر الطبي في مستشفى «أهل مصر للحروق»: «إن الاحتضان المجتمعي، والدعم النفسي الذي تمثله فكرة المستشفى ببرنامجه العلاجي، لا يقلان أهمية عن العلاج الدوائي»، مشيرة إلى أن «المرضى بشكل عام وضحايا الحروق بشكل خاص يحتاجون إلى الشعور بالاحتواء والاهتمام والرعاية والدعم المعنوي والعاطفي، لتمكينهم من الصمود أمام آلامهم واستكمال رحلة علاجهم».

وأوضحت أن «الدعم الذي قدمته (مؤسسة القلب الكبير) يُعدّ متواضعاً أمام كرم وعطاء الشعب المصري، وأمام دفء قلوب المصريين، التي تعتبر بحد ذاتها خير علاج وخير سند لأبناء الشعب المصري بشكل عام، والفئات المستفيدة من خدمات المستشفى بشكل خاص».