أمام محمد بن راشد.. قاضيان في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤديان اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى اثنان من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقاضيين الجديدين، متمنياً سموه لهما التوفيق في مهامهما السامية، داعياً إياهما إلى العمل على تعزيز المنظومة القضائية للمركز، والحفاظ على المكانة المتميزة التي وصل إليها مركز دبي المالي العالمي، ضمن أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وتعزيز ثقة المؤسسات العالمية في بيئته القانونية، وتأكيد فاعلية إسهام محاكم المركز في الفصل في القضايا والنزاعات المعروضة عليها، ضمن إطار تحكمه الشفافية الكاملة والحياد التام، وبما يخدم في البت القضائي السريع لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، وفق أعلى المعايير القانونية الدولية.

وقد أدى كل من: القاضي أندرو جيرارد موران، والقاضي رينيه لو ميير، اليمين القانونية قاضيين بمحكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث أعربا عن سعادتهما بالانضمام إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، منوهين بمكانته المرموقة عالمياً، وحرصهما على القيام برسالتهما القانونية على أفضل وجه ممكن، بما يخدم في تأكيد قيمة محاكم المركز كمرجعية قضائية رئيسة على مستوى المنطقة والعالم.

حضر أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي زكي عزمي، ومدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري.