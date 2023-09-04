«رابطة الفائزين بجائزة حمدان بن راشد» في ضيافة «بيت الحكمة»

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، في «بيت الحكمة» بالشارقة، ملتقى رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة، في إطار حرصها على الإسهام في تميّز الأداء التعليمي في دولة الإمارات، من خلال رعاية الفائزين وتقديم الدعم لهم.

ويهدف ملتقى رابطة الفائزين في دورته الأولى إلى دعم كل المبادرات والأنشطة التي تعزز الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، لرفد المنظومة التعليمية بأفضل الكوادر التربوية التي تسهم في تخريج أجيال مسلحة بالعلوم والمعرفة، وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة، في ظل توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، إضافة إلى توظيف مهارات أعضاء الرابطة وإبرازها في مختلف الفعاليات.

وتخلل الملتقى - الذي امتد على مدى يوم كامل - العديد من الفقرات والجلسات الحوارية، إلى جانب انعقاد معرض مصاحب عرض فيه العديد من الأعمال المبتكرة، التي صممها الفائزون من مختلف الفئات وفي مختلف دورات الجائزة التي تعود نشأتها إلى عام 1998.

وشهد البرنامج عرض قصص نجاح قدمها كل من عائشة المهيري، أول فائزة في فئة المعلم المتمير في عام 1998، والفائز عن فئة الطالب المتميز عام 2001 خالد العطار.

وأكد أمين عام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي، أن المؤسسة مهتمة باستقطاب الفائزين بجوائزها، وتعزيز التواصل معهم من خلال رابطة تضمن استمرارهم في تحقيق التميز.

وتضمن برنامج الملتقى افتتاح معرض قدم فيه العديد من الأعمال الابتكارية، بمشاركة الفائزين من مختلف المراحل التعليمية وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز.

وفي ختام البرنامج تم تكريم فريق العمل من أعضاء الرابطة.

يذكر أن رابطة الفائزين تضم في عضويتها الفائزين في جوائز مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية من فئات الطالب المتميز والمعلم المتميز والتربوي المتميز، ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام للتسجيل في الرابطة، كما تقوم الرابطة بتنظيم البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة التي تعكس انجازاتهم في مختلف المجالات.