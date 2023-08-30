المرأة الإماراتية ركيزة في تحقيق التطور بكل الميادين

قال الدكتور محمد النحاس، الخبير في مجال المختبرات الطبية، بالإمارات إن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في تحقيق التطور الذي تشهده الدولة، وشريكة أساسية في بناء حاضر ملهم، ومستقبل مشرق للأجيال الجديدة، ولها انجازات واضحة في القطاع الصحي.

وأضاف بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "نعتز بهذه المناسبة التي تحمل دلالات عميقة تعكس المكانة الكبيرة للمرأة الإماراتية، وتبرز مدى أهمية دورها الفعال في المجتمع وجهدها وتفانيها وتسلط الضوء على نجاحاتها في مختلف وكافة المجالات".

وتابع الدكتور محمد النحاس بالقول: المرأة الإماراتية، بجانب دورها التربوي المتميز في الأسرة، فهي شريك في كل النجاحات الكبرى التي تحققت في كافة القطاعات و المجالات ، ومنها القطاع الصحي، حيث نراها طبيبة متميزة تجري الجراحات وتشخص الأمراض المستعصية، وتقدم الخدمة الطبية المتكاملة للمرضى، إضافة إلى كونها ذات مناصب قيادية في المستشفيات والمختبرات وقطاعات الصيدلة والدواء، وكانت في مقدمة خط الدفاع الأول وقت جائحة كورونا، وأسهمت بخبراتها وتضحياتها في حماية الأرواح من خطر الفيروس، وهو ماكان ومازال وسيبقى دوما محل تقدير واحترام من كافة فئات المجتمع.

وأضاف الدكتورالنحاس: تسجل المرأة الإماراتية، نجاحا متميزا و لافتا وإنجازات كبيرة وعظيمة و متميزة محليا و عالميا في كل و كافة الميادين بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الحكيمة حيث توفر الدولة بيئة تشجع على النمو والتطور المستدام للمرأة في جميع القطاعات والمجالات.