مدرسة أكاديمية «ياس» تنظم أمسية «أنا متطوع»

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

نظم فريق الهلال الطلابي في مدرسة أكاديمية «ياس» أمسية تحت عنوان «أنا متطوع» عبر المنصات الافتراضيه.

وشهد الأمسية رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الدكتور إبراهيم علي البلوشي، وتنفيذي منسق الهلال الطلابي في الهلال الأحمر الإماراتي سعيد راشد العتيبة، ومدير مؤسسة همه للخدمة المجتمعية علا عمودي، ومعلمين وطلبة وأولياء أمور على مستوى الدولة.

هدفت الأمسية إلى توعية المجتمع المحلي بأهمية التطوع والعطاء، تماشيا مع نهج القيادة الرشيدة، وخطة الإمارات للاستعداد للخمسين، وتعزيزها من خلال تجاربهم أثناء فترة التطوع بجانب التعريف بالمشاريع التي نفذوها على المستوى المحلي والمجتمعي والتي تستهدف قناديل العلم.

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