«ثقافي أم القيوين» يعزِّز «العربية» ضمن مبادرة «لغتي»

المصدر: أم القيوين - وام

نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، ضمن فعاليات شهر القراءة، وبالتعاون مع مبادرة لغتي، ورشة تعليمية للأطفال، بعنوان «تعلم اللغة العربية بطريقة ذكية».

وتهدف مبادرة «لغتي» إلى النهوض بالواقع الفكري والعلمي لدى أفراد المجتمع، وتحديداً الأطفال، وغرس حب اللغة العربية وتعريفهم بأهميتها، من خلال تعزيز طرق تعليم اللغة العربية، والارتقاء بأساليبها. وقدمت حنان أحمد مسلماني، من مبادرة لغتي، الورشة للأطفال باستخدام برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، حيث تم توظيف التقنيات الحديثة والذكية في تعليم اللغة العربية، وغرس أساسياتها في نفوس الأطفال، وتشجيعهم عليها وتنمية لغة التخاطب بينهم بالعربية الفصحى، لتمكنهم وتشجعهم على النطق السليم، والتعبير بطريقة صحيحة. وتم خلال الورشة اعتماد أسلوب تعليمي جديد في عملية التعليم، من خلال وجود تطبيق (حروف) على الأجهزة اللوحية، التي وزعت مجاناً على الطلاب، ويتضمن التطبيق مجموعة من القصص والدروس والتدريبات والألعاب التعليمية، التي تساعد الطفل على استخدامها وتعلمها بأسلوب سهل وممتع، إضافة إلى برامج في تعلم قواعد اللغة العربية، تناسب مختلف الفئات العمرية.