حمدان بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح المهيري والرميثي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد بن قحيد المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد عتيق جمعة الرميثي.

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعروسين زفافهما الميمون، وتمنى لهما زواجاً سعيداً ومباركاً.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين، سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان وأبناء القبائل وأقرباء وذوي العروسين.

واشتمل الحفل على أهازيج متنوعة وفقرات من التراث الإماراتي الأصيل ابتهاجاً بالمناسبة.