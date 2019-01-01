«ليبرتي» أول عيادة في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد دولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الدكتور مايكل غاليانو، المدير التنفيذي للمجلس الأسترالي لمعايير الصحة، أنه تم منح أول اعتماد دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صحة الفم والأسنان، لعيادة إماراتية، هي «ليبرتي» لطب الأسنان، وتكون بذلك قد منحت شهادة الجودة العالمية والاعتماد الصحي الوحيد في مجال صحة الأسنان والفم، في كل ما يخص مراحل التشخيص والعلاج والإدارة.

من جهته، صرح الدكتور مجد ناجي مدير عيادات ليبرتي لطب الأسنان، أن العيادة حصلت منذ تأسيسها على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية، وبعد مرور 20 عاماً كان لابد من أن تسعى إدارتها ومسؤولو الجودة فيها للبحث عن أعلى معايير الجودة، لتحصد أعلى شهادة جودة عالمية في مجال طب الأسنان، للحفاظ على مستوى العيادة ولتكريس سمعة العيادة المحلية والدولية، مهدياً هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات التي طالما دعمت كل العاملين في المجال الطبي فيها.