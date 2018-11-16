محمد بن زايد للعرسان: المحافظة على تماسك الأسرة والتقاليد ترسّخ أركان المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس المنهل بأبوظبي، بمناسبة الزفاف الجماعي لـ20 عريساً من أبناء المنطقة.

حضر الحفل سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، ومدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي.

وهنأ سموّه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة ومستقرة.

وأكّد سموّه، خلال الحفل، أهمية استضافة المجالس للأعراس الجماعية، ودورها في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين أبناء المنطقة، والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة.

ودعا سموّه العرسان إلى أهمية توثيق الروابط الاجتماعية، والمحافظة على تماسك الأسرة، وتربية الأبناء على القيم والتقاليد الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم، لما لها من دور رئيس في ترسيخ أركان المجتمع وتقوية نسيجه.

وأعرب العرسان وذووهم عن فرحتهم بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسعادتهم بمشاركة سموّه أفراحهم ومختلف مناسباتهم، التي تجسّد قوة وخصوصية الروابط والتلاحم بين قيادة الدولة الحكيمة وشعبها. وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى سموّه على هذه اللفتة الكريمة. وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب وأهل العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.