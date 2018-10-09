«محمد بن راشد للمعرفة» تنظّم ورش عمل حول السعادة والقيادة والتطوير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن سلسلة ورش عمل «ملتقى المتخصصين العرب»، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع «لينكد إن»، بهدف نشر وتعميم خبرات المختصين من أعضاء الملتقى بين كل فئات المجتمع. نظّم الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة، التي قدّمها عدد من أعضاء الملتقى من الخبراء والمعنيين بمجالات استشراف المستقبل والتطوير الإداري والمؤسّسي والسعادة.

ويهدف «ملتقى المتخصّصين العرب» إلى تقديم منصة متكاملة للمتخصصين العرب لتبادل الخبرات والرؤى، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم وبين الجهات الباحثة عن الخبرات والمختصين في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار نظّم الملتقى ورشة عمل حملت عنوان «مهارات استشراف المستقبل»، استضافتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقدّمها الدكتور حسام حاضري، الكاتب والمتخصص في علوم استشراف المستقبل، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم الإدارية والحاسوب بجامعة العلوم الإبداعية. من جهتها، أشارت شمسة البلوشي، مدير إدارة الشراكات في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى إقبال موظفي مختلف الجهات على حضور ورش العمل والمشاركة فيها بفاعلية، الأمر الذي يؤكد سعي هذه الجهات للاستفادة من المختصين في شتى المجالات لتطوير منهجية العمل وقدرات الموظفين.

من جهة أخرى، استضاف نادي النصر الرياضي الثقافي ورشة عمل ثانية تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي»، قدّمتها منى نبيل، استشاري تطوير إداري وتميز مؤسسي، وتناولت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي، والتعريف بنماذجه وأدواته.

كما استضافت المؤسسة و«إم بي آر إف القابضة»، التابعة لها، ورشتي عمل تحت عنوان «السعادة والقيادة» قدمتهما انشراح النمر، المدير التنفيذي لشركة إنجاز للاستشارات الإدارية، حيث سلطت الورشتان الضوء على أساليب اكتشاف الذات وتحقيق الأهداف، إضافة إلى تعزيز القدرة على تحديد مكامن القوة والضعف لدى الأفراد، ووضع الحلول والاستراتيجيات لحياة أكثر سعادة.