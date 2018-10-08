المسلم.. ضيف شرف مؤتمر إربد الثالث

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

شارك رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، ضيف شرف في مؤتمر محافظة إربد الثالث في الأردن، الذي نظم تحت عنوان «حوران الثقافة والتراث».

وقدم المسلم ورقة عمل في اليوم الأول للمؤتمر، حول اهتمام إمارة الشارقة بالتراث الثقافي، وجهود معهد الشارقة للتراث في هذا المجال. كما أدار جلسة خلال اليوم الثاني عن «الطرب والموسيقى والحكاية في حوران.. أنثروبولوجيا الجغرافيا والديموغرافيا».

وعلى هامش المؤتمر التقى المسلم عدداً من المختصين والخبراء في مجال التراث الثقافي الأردنيين، وقدم لهم شرحاً حول الأنشطة والبرامج التي يضطلع بها المعهد، وكذلك المراكز التابعة له، وأهمها مركز التراث العربي، ومركز الحرف الإماراتية، وسلّط الضوء على منشورات المعهد من الكتب، وكذلك مجلة المعهد العلمية «الموروث»، ومجلة «مراود» الإخبارية.

وقال المسلم إن «الموروثات الشعبية الأردنية تعكس تنوع نسيجها الاجتماعي الذي يشكل فسيفساء ثقافية اجتماعية ثرية، نسجت من خيوطها لوحة تراثية أردنية، تنوعت بأصالة البوادي والأرياف والحضر، وحملت عبق الماضي ونكهة وذكريات الآباء والأجداد، كما أن لدى الأشقاء الأردنيين تراثاً غنياً وعريقاً ومتنوعاً، جذوره ضاربة في عمق التاريخ».

وأضاف المسلم: «اطلعنا خلال الزيارة على التجربة الأردنية في صون التراث وحمايته، كما قدمنا شروحاً وافية عن تجربة الإمارات عموماً، وتجربة المعهد خصوصاً، في موضوع التراث، وقدمنا شرحاً عن دور ومكانة وجهود المعهد في مختلف المجالات والمستويات التي تتعلق بالتراث، وكيفية صونه وحفظه ونقله للأجيال».