فحوص مجانية للأسنان وكثافة العظام لسائقي سيارات الأجرة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «عيادة دبي للأسنان»، و«مركز دبي للعظام والمفاصل»، عن تعاونهما مع «هيئة الطرق والمواصلات»، لتكريم العمل الجاد والجهود الكبيرة التي يبذلها سائقو سيارات الأجرة في مدينة دبي، وذلك بتقديم فحوص مجانية للتحقق من كثافة العظام، وسلامة الأسنان.

وشارك أطباء من عيادتي الرعاية الصحية العاملتين في مدينة دبي، في إجراء الفحوص، وتقديم المشورة الطبية لسائقي سيارات الأجرة، ممن يشكلون عصباً محركاً للحياة في الإمارة. وحصل السائقون على فحص كامل للأسنان، وتلقوا المشورة من فريق «عيادة دبي للأسنان» متعدد الاختصاصات، كما أجريت لهم اختبارات لقياس كثافة العظام، واستمعوا لنُصح الأطباء المختصين بالجهاز العضلي الحركي في «مركز دبي للعظام والمفاصل».

ويفيد فحص كثافة العظام في قياس الخسارة في الكتلة العظمية، وتستخدم هذه التقنية غير الجراحية في الكشف عن هشاشة العظام، وهو المرض الذي تصبح فيه العظام هشة وأكثر عُرضة للكسور.

وقال المتحدث الرسمي لـ«مركز دبي للعظام والمفاصل»، الدكتور علي الحمادي: «يشكل سائقو الأجرة عصباً محركاً للحياة في مدينة دبي. وبحكم طبيعة عملهم، يقضي السائقون ساعات طويلة جالسين بالوضعية نفسها، ولهذا السبب تعدّ آلام المفاصل والعضلات أمراً شائعاً لديهم. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزامنا بمحاولة منح الأشخاص ممن يعانون المشكلات العضلية الهيكلية فرصة عيش حياة خالية من الألم. ونشكر بدورنا (هيئة الطرق والمواصلات) على اهتمامها وتقديرها لأهمية سلامة العاملين التابعين لها. ويولي المركز المجتمع اهتماماً كبيراً، ونشكر مسؤولي الهيئة على منحنا هذه الفرصة لرد الجميل لأولئك الذين يعملون بلا كلل أو ملل لخدمة مجتمع مدينة دبي».

كما علقت مديرة «عيادة دبي للأسنان»، الدكتورة خولة حميد بالهول، قائلة: «نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للأسنان لمختلف شرائح المجتمع، إذ نرى في ابتسامة الأفراد مصدر سعادة لنا. من المهم أن يتحلى العاملون في قطاع الخدمات بالثقة بابتسامتهم دوماً، ونأمل أن تساعد خبرتنا في مجال العناية بصحة الفم على تزيين وجوه سائقي سيارات الأجرة بابتسامة ودودة ومحبّة».