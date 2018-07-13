«دبي للصحافة» يزور «فيس بوك» ضمن ورشة «إعلام رقمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم نادي دبي للصحافة جولة تدريبية لأعضاء «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» بمقر «فيس بوك» في دبي، بهدف إطلاع أعضاء البرنامج على الدور الحيوي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز الأنشطة الجديدة التي تمكّننا من إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي وتلقّيه على مختلف الوسائط المتصلة بالإنترنت، في عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل، إلى جانب أهم الأدوات المستخدمة حديثاً في إنتاج المحتوى الإعلامي، وذلك ضمن أعمال البرنامج «الإعلامي الوطني للشباب» الذي ينظمه النادي بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات»، وبدعم من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية محلية وعربية عاملة في الدولة.

وفي هذا الإطار قالت مروة ناصر، تنفيذي أول العلاقات الإعلامية في نادي دبي للصحافة والمشرفة على البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، إن نادي دبي للصحافة حريص على تعزيز مهارات طلبة الجامعات والشباب المهتمين في كل التخصصات الإعلامية الحديثة، مؤكدة أن البرنامج أحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي، عبر تدريب الكوادر الوطنية، لإعداد جيل من الإعلاميين الشباب يواكبون متغيرات العصر في المجالات الإعلامية كافة، بما فيها تلك المجالات أو التخصصات المتوقع ظهورها مستقبلاً.

وأضافت أن الاهتمام بالمحتوى الرقمي تضاعف خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت العديد من المؤسسات تتجه للاعتماد كاملاً على المحتوى الرقمي في التواصل والتفاعل مع الآخرين، والنادي يتابع بشكل حثيث كل هذه المتغيرات ويواكبها عبر جلسات وورش عمل البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، بهدف مواكبة تطلعات الشباب ليكونوا قادرين على المساهمة الفاعلة في المستقبل.

وتعرّف أعضاء البرنامج إلى كيفية قيام «فيس بوك» ببناء العلاقات والتقريب بين الأشخاص بمشاركات ذات مغزى من أصدقائهم وعائلاتهم عبر منصة News Feed، كما تعرّف أعضاء البرنامج الى أهم التحديثات التي ستطلقها «فيس بوك» قريباً، بما فيها التغييرات الكبيرة المتعلقة بطرق إنتاج المحتوى، وكيفية العثور عليه.