من اتهامها بالخطر إلى اكتشاف فوائدها.. هذه الدهون قد تُنقذ قلبك لا أن تضرّه

لسنوات طويلة، ارتبطت الدهون في الذهن العام بالأمراض، خصوصاً أمراض القلب والسكتات الدماغية. لكن التقدّم العلمي غيّر هذه النظرة. اليوم، يدرك الأطباء وخبراء التغذية أن بعض أنواع الدهون تُعد ضرورية للجسم، وتلعب دوراً محورياً في دعم وظائفه.

ليست كل الدهون متساوية

يوضّح استشاري أمراض القلب، الدكتور أوليفر غوتمان، أن جسم الإنسان بحاجة إلى بعض الدهون لبناء الأغشية والقيام بوظائفه الحيوية. وتؤكد اختصاصية التغذية ستيفاني مور أن الدماغ والأعصاب والهرمونات كلها تعتمد على الدهون لأداء وظائفها.

السر يكمن في نوع الدهون. فبينما تسهم الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في اللحوم المعالجة والمخبوزات في رفع الكولسترول الضار، فإن الدهون غير المشبعة، كالموجودة في الأسماك والزيتون والمكسرات، تساعد على خفضه وتحسين صحة الأوعية الدموية.

الدهون المفيدة: ماذا نأكل؟

1. البيض:

رغم سمعته القديمة، إلا أن تناول البيض بانتظام قد يُساهم في تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، وفق دراسات حديثة. وهو غني بالبروتين والفيتامينات ومركبات الفوسفوليبيد المفيدة للدماغ.

2. اللحوم الحمراء من مصادر جيدة:

اللحوم التي تتغذى على الأعشاب تحتوي على أوميغا 3، وفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون، وتدعم كتلة العضلات التي تحمي القلب.

3. الجبن:

رغم غناه بالدهون المشبعة، إلا أن بعض أنواعه مثل الموزاريلا والقريش، وأيضاً الجبن كامل الدسم بكميات معتدلة، قد تساهم في تعزيز صحة القلب.

4. زيت الزيتون:

هو حجر الزاوية في النظام الغذائي المتوسطي، وغني بالدهون الأحادية ومضادات الأكسدة. يقلل الالتهابات ويحسّن مستويات الكولسترول.

5. الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والسردين والماكريل، وهي غنية بأوميغا 3 التي تقلل الالتهاب وتقي من أمراض القلب والسكتات.

6. الزيتون:

غني بالدهون الأحادية والألياف ومضادات الأكسدة، ويُعد من الأغذية المخمّرة المفيدة لصحة القلب والأمعاء.

7. المكسرات:

اللوز، الجوز، الفستق والبقان... كلها تحتوي على مزيج صحي من الدهون والألياف والبروتينات، وتساعد في دعم القلب وخفض ضغط الدم.