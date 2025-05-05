ما مدى دقة الساعات الذكية في قياس نبضات القلب؟.. باحثون ألمان يكتشفون مفاجأة

على الرغم من أن الساعات الذكية الحديثة وأساور اللياقة البدنية مصممة لمساعدة الرياضيين لقياس المسافة والسرعة ومعدل نبضات القلب، إلا أن فريقاً من باحثي الميكانيكا الحيوية من جامعة ماجديبورج شتندال للعلوم التطبيقية ومعهد علوم التدريب التطبيقية في لايبزيج (ألمانيا) أكد أن هذه القياسات ليست موثوقة.

وأوضح الباحثون الألمان أن هذه الاختلافات تظهر بصفة خاصة عند قياس معدل نبضات القلب، حتى مع الاعتماد على الموديلات الأفضل والأكثر تكلفة. وبشكل عام اختبر فريق البحث تحت قيادة البروفيسور أولاف أوبرشار 10 أجهزة قابلة للارتداء من مختلف الشركات العالمية بواسطة 15 سيدة و15 رجلاً من الرياضيين الهواة وشبه المحترفين أثناء تمارين الجري وركوب الدراجات والسباحة.

وعند قياس معدل نبضات القلب قارن الباحثون بين قيم الساعة الذكية المعنية أو الجهاز القابل للارتداء مع حزام صدر معتمد لتخطيط كهربية القلب، وبعد خمس فترات زمنية مدتها ثلاث دقائق لكل رياضي على دراجة التمرين، تم ملاحظة أن الساعات الذكية أقل دقة بكثير، وأرجع الباحثون سبب هذه الاختلافات إلى الأنسجة الدهنية تحت الجلد ولون البشرة والحركة النسبية للذراع والساعة.

وبشكل عام كانت الساعة الذكية أبل Watch SE الأقرب إلى القيم الفعلية، ولكنها رصدت 40 نبضة أقل لدى اثنين من الرياضيين، ونصح الباحثون بضرورة قياس معدل نبضات القلب قبل التمرين بواسطة جهاز تخطيط كهربية القلب أو حزام صدر ومقارنة القياسات مع الساعة الذكية للتعرف على مدى الدقة الفعلية لقياسات الساعة الذكية.

وبفضل الاعتماد على أنظمة تحديد الموقع GPS وGNNS الحديثة لم تكن هناك أي اختلافات كبيرة في قيم القياسات أثناء الجري، وبعد الجري لعدة جولات على أرضيات مختلفة وارتفاعات متباينة تم تحديد الاختلافات مع المسافة الفعلية بين 8ر0 و17%، وكانت الاختلافات في المتوسط 5%.

ومن ضمن الأجهزة، التي تم اختبارها وكانت الاختلافات أقل من 1% الساعة الذكية جارمن Forerunner 955 Solar وهواوي Watch GT 3 وأبل Watch SE.

وأشارت النتائج الأخرى للدراسة إلى أن القياسات كانت أكثر دقة بشكل عام أثناء قيادة الدراجات الهوائية لمسافات طويلة مع انعطافات أقل مقارنة بتمارين الجري.

وكانت القياسات غير دقيقة أثناء السباحة، فإذا تغير وضع السباحة في حمام السباحة تفشل جميع الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، ويتعذر عليها تحديد المسافة أو معرفة أسلوب السباحة بشكل عام.

ولكن هناك ثلاثة أجهزة أظهرت قدرات قياس جيدة أثناء السباحة، خاصة في سباق 400 متر على الأقل، وتصدرت هذه الموديلات الساعة الذكية جارمن، كما حققت الساعة الذكية بولار Ignite 2 وفيت بيت Versa 4 قياسات واقعية نسبياً عند الانحراف من أحد المسارات.