انتبهوا إلى برودة القدمين المستمرة.. قد تكون ناقوس خطر

قال أطباء في صندوق التأمين الصحي بألمانيا إن برودة القدمين المستمرة تدق أحياناً ناقوس الخطر؛ إذ إنها قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض التالية:

انخفاض ضغط الدم

السبب الشائع لبرودة القدمين المستمرة هو انخفاض ضغط الدم؛ إذ لم يعد الدم يصل إلى الأطراف بشكل كاف.

الأوعية الدموية

الأوعية الدموية الضيقة أو المتكلسة، كما هي الحال في تصلب الشرايين، تجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، وغالبا ما تكون الأقدام الباردة مصحوبة بألم أو خدر.

متلازمة رينود

يسبب هذا المرض انقباضاً تشنجياً في الأوعية الدموية، خاصة في اليدين والقدمين، وتصبح المناطق المصابة شاحبة وباردة للغاية.

السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وخدر في القدمين.

قصور الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دوراً مهماً في تنظيم درجة حرارة الجسم. وفي حالة القصور الوظيفي للغدة الدرقية، ينتج الجسم كمية قليلة جدا من الهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد.

ولتجنب برودة القدمين، ينبغي تدفئة الأقدام جيداً من خلال ارتداء الجوارب والملابس الدافئة، مع مراعاة تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وتمارين القدمين والحمامات المتناوبة (ساخن/بارد). وتعد حمامات القدم الدافئة، التي يمكن إضافة الزيوت العطرية إليها مثل زيت إكليل الجبل أو زيت الأوكالبتوس، مفيدة بشكل خاص.

ومن المهم أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحصول على كمية كافية من الحديد؛ إذ يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. ومن المهم الإقلاع عن التدخين؛ لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة القدمين المستمرة، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الخدر والألم والتغيرات الجلدية.