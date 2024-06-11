تحديات تشوهات أسنان الأطفال.. أولها غياب الابتسامة الجميلة

وصفت مبادرة ألمانية تشوهات الأسنان لدى الأطفال بأنها تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ لا تحرم الأطفال من الابتسامة الجميلة فحسب، بل تشكل تحدياً كبيراً للعناية بالأسنان، ما يرفع بدوره خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

وأضافت مبادرة Pro Dente المعنية بصحة الأسنان أن تشوهات الأسنان لدى الأطفال قد ترجع إلى أسباب عديدة، أبرزها العيوب الخلقية واستعمال اللهّاية ومص الإبهام ونمط البلع غير الصحيح والتنفس من الفم.

وينبغي للوالدين استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن عند ملاحظة العلامات الدالة على تشوهات الأسنان لدى الأطفال والمتمثلة في انحراف الأسنان وتراكب الأسنان ووجود فجوات كبيرة بين الأسنان والفقدان المبكر للأسنان اللبنية.

وغالباً ما تتم مواجهة تشوهات الأسنان لدى الأطفال بواسطة تقويم الأسنان الثابت أو المتحرك.