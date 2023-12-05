زيادة خفقان القلب مشكلة بسيطة لا تخلو من مخاطر كبيرة

قالت عيادة أمراض القلب بمستشفى هامبورج إيبندورف الجامعي بألمانيا إن خفقان القلب يندرج ضمن اضطرابات نظم القلب، حيث ينبض القلب بمعدل أكبر من المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 60 و90 نبضة في الدقيقة، دون بذل مجهود بدني.

وأوضحت العيادة أن خفقان القلب له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في التوتر العصبي، والانفعال، والإثارة، وشرب الكافيين.

أما الأسباب الخطرة لخفقان القلب فتكمن في الرجفان الأذيني، وأمراض القلب التاجية، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والتغيرات الهرمونية، على سبيل المثال لدى النساء خلال مرحلة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث. وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء خفقان القلب، لاسيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الدوار وضيق التنفس والشعور بألم في الصدر.

ويتم تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء خفقان القلب من خلال الفحوص اللازمة، مثل تخطيط كهربية القلب أثناء الراحة والإجهاد.