عقار لإنقاص الوزن يساعد في تخفيف أعراض قصور القلب لدى مرضى السمنة

خلصت دراسة جديدة إلى أن جرعات من عقار لإنقاص الوزن يمكنها تحسين أعراض قصور القلب لدى مرضى السمنة؛ ما يتيح لهم ممارسة التدريبات لفترة أطول فضلاً عن إنقاص الوزن.



واستقصى باحثون أميركيون عن استخدام دواء سيماجلوتايد الذي يباع تحت الأسماء التجارية «أوزيمبيك» و«ويجوفي» و«ريبيلسوس»، لمعالجة المصابين بالسمنة الذين يعانون من حالة تسمى (قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم الجمعة.

وتتمثل حالة قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي في ضخ القلب للدم بصورة طبيعية مع كونه متصلباً للغاية بما لا يسمح بامتلائه بالدم مجدداً بصورة ملائمة.

وتشمل أعراض الحالة ضيق التنفس والتورم ومحدودية الحركة البدنية.



وشملت التجارب، التي قدمت نتائجها لمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام اليوم، وتشمل التجارب 529 مريضاً، يبلغ مؤشر كتلة الجسم لدى كل منهم ما يربو على 30، بالإضافة إلى أعراض قصور القلب ومحدودية الحركة البدنية.



وبلغ متوسط عمر المجموعة 69 عاماً، ومتوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 1ر105 كيلوغراماً.

وتم إعطاء عقار سيماجلوتايد 4ر2 مليغرام لمدة سنة مرة أسبوعياً، وتم إعطاء المجموعة الأخرى عقار وهمي.

وقيم الباحثون التغيرات في الوزن، إلى جانب التغيرات في الأعراض المتعلقة بقصور القلب باستخدام الملخص السريري الإجمالي لاستطلاع اعتلال عضلة القلب في كانساس سيتي.

وتمت الموافقة على «ويجوفي» في الاتحاد الأوروبي في بداية 2022. ويعطى العقار مرة أسبوعياً، ويمكن للمرضى أن يحقنوا أنفسهم به.